Cagliari, Gaetano rinato con Pisacane: è un candidato forte per partire titolare a Napoli

"Gaetano, la rinascita con Pisacane", è il titolo dell'edizione odierna Corriere dello Sport. Lanciato nella mischia contro la Fiorentina, il talento napoletano ha servito su punizione la palla gol del pareggio a Luperto. Una prima stagione travagliata col Cagliari chiusa con l’intervento al ginocchio.

Il buon Gianluca - scrive il quotidiano - ha mosso i primi passi del rilancio, con una prestazione convincente, fatta di corsa, idee, una conclusione pericolosissima sventata da un De Gea in versione Superman e la pennellata su punizione che ha messo sulla testa di Luperto il pallone del pareggio. Correva il 94’. Un piccolo miracolo. Il trequartista ha inciso come mai gli era successo in tutta la passata stagione: brillante, vivace, pungente, al centro del gioco. E adesso è un candidato forte per una maglia da titolare, sabato sera al “Maradona” contro il super Napoli di Conte.