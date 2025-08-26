Ufficiale Scozia, i convocati per le qualificazioni ai Mondiali: inamovibili McTominay e Gilmour

La Scozia è pronta alla nuova sosta che porterà due impegni di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA, due sfide che la vedranno affrontare in trasferta Danimarca e Bielorussia all’inizio del prossimo mese. In vista di questo doppio appuntamento, il commissario tecnico Steve Clarke ha diramato oggi le convocazioni, inserendo diverse novità importanti.

Tra i ritorni più attesi spicca quello di Aaron Hickey (Brentford), assente dall’ottobre 2023 a causa di ripetuti infortuni. In attacco Clarke ritrova anche Ben Gannon Doak (Bournemouth) e Lyndon Dykes (Birmingham City), che rientrano dopo aver saltato le ultime due finestre.

Buone notizie pure a centrocampo, con i rientri di Ryan Christie (Bournemouth) e Kenny McLean (Norwich), assenti contro Islanda e Liechtenstein. Nel reparto portieri, torna la “linea titolare” con Zander Clark (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Rangers). Grande attenzione anche per i giovani: Lennon Miller (Udinese), che oggi compie 19 anni, riceve una nuova chiamata dopo aver convinto nelle sue apparizioni estive. Confermato inoltre Kieron Bowie (Hibernian), già all’esordio lo scorso giugno. Clarke potrà contare su veterani del calibro di Andy Robertson (Liverpool), Scott McTominay (Napoli) e John McGinn (Aston Villa), pedine fondamentali per inseguire l’obiettivo di riportare la Scozia ai Mondiali. Di seguito la lista completa:

Portieri

Zander Clark (Heart of Midlothian)

Angus Gunn (Nottingham Forest)

Liam Kelly (Rangers)

Difensori

Grant Hanley (Hibernian)

Jack Hendry (Al-Ettifaq)

Aaron Hickey (Brentford)

Dom Hyam (Blackburn Rovers)

Max Johnston (Sturm Graz)

Scott McKenna (Dinamo Zagabria)

Anthony Ralston (Celtic)

Andy Robertson (Liverpool)

John Souttar (Rangers)

Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampisti

Ryan Christie (Bournemouth)

Lewis Ferguson (Bologna)

Ben Gannon Doak (Bournemouth)

Billy Gilmour (Napoli)

John McGinn (Aston Villa)

Kenny McLean (Norwich City)

Scott McTominay (Napoli)

Lennon Miller (Udinese)

Attaccanti

Che Adams (Torino)

Kieron Bowie (Hibernian)

Lyndon Dykes (Birmingham City)

George Hirst (Ipswich Town)