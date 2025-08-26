Napoli, c'è solo l’Inter per la sfida Scudetto 2025?

Napoli e Inter: da dove si riparte?

Le due principali candidate al titolo di Campione d’Italia 2026 sono loro: Napoli e Inter, che, per lo scudetto scorso, si sono battute fino all’ultima giornata di campionato. A dire il vero però, più dell’accelerata primaverile partenopea, ad essere decisivi sono stati i clamorosi punti persi dall’Inter nelle ultimissime giornate di campionato. Tant’è che lo stesso Antonio Conte qualche giorno fa ha dichiarato: “il nostro obiettivo è dare fastidio con maggiore continuità alle big. Lo scudetto al primo anno è stato qualcosa di eccezionale perché conquistato all’inizio di un nuovo ciclo di ricostruzione”.



Le quote scudetto di Napoli e Inter

Le quote antepost sulla Vincente Serie A 2026 mettono al primo posto il Napoli, favorito a quota 2.65. Subito dopo ci sono l’Inter (in media a quota 4.25) e il Milan (7.25). Si tratta di giocate comunque ancora molto rischiose, dato che siamo appena ad agosto e dopo le prime giornate di campionato, gli scenari di calciomercato e le stesse quote potrebbero risultare rivoluzionati.



Del resto, manca pochissimo all’inizio della Serie A e dei gironi di Champions League. In alternativa, con La dritta del giorno di Scommesse.io, ogni giorno, già da adesso, è possibile accedere a 3 consigli per puntare una scommessa a quota 1.50, con particolare focus sul calcio, ma anche sul basket e sul tennis.



I punti di forza e di debolezza di Napoli e Inter

Il principale punto di forza del Napoli? La voglia di entrare nella storia del suo allenatore, mai nessuno finora è riuscito nell’impresa di mettere in fila due scudetti di fila al Napoli. Il punto debole? Nelle parole di Antonio Conte c’è un fondo di verità: agli atti infatti, la rosa azzurra è meno esperta di quella nerazzurra. Al contrario, l’Inter, pur avendo vinto “solo” uno scudetto, durante la gestione Simone Inzaghi ha disputato tantissime partite da dentro o fuori tra Champions e coppe. Il punto debole dell’Inter? Probabilmente proprio l’età media dei suoi giocatori!