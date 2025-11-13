Multa dopo Napoli-Inter, arriva riduzione ammenda: da 8mila a 1.500 euro

Multa dopo Napoli-Inter, arriva riduzione ammenda: da 8mila a 1.500 euro
Oggi alle 19:00Notizie
di Fabio Tarantino

Dopo la sfida contro l'Inter del 25 ottobre, il Giudice Sportivo aveva comminato un'ammenda al Napoli dal valore di 8.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette in plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e quattro fumogeni nel recinto di giuoco». Dopo il ricorso della società azzurra tramite il legale di fiducia, l'avvocato Mattia Grassani, la Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello nazionale ha ridotto l'ammenda a 1.500 euro. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. 