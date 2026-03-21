MVP Cagliari-Napoli, per gli utenti di Tuttonapoli due azzurri appaiati: l’esito del sondaggio

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Il Napoli continua a vincere anche senza brillare, portando a casa altri tre punti pesantissimi nella corsa alle prime posizioni.

Il Napoli continua a vincere anche senza brillare, portando a casa altri tre punti pesantissimi nella corsa alle prime posizioni. Il successo per 1-0 sul campo del Cagliari, deciso dal gol lampo di Scott McTominay dopo poco più di un minuto, ha regalato alla squadra di Antonio Conte la quarta vittoria consecutiva. La squadra azzurra ha saputo gestire la partita con attenzione, concedendo poco agli avversari e capitalizzando al massimo l’occasione iniziale, confermando la propria solidità e compattezza anche in gare complicate.

Cagliari-Napoli, l’esito del sondaggio sull’MVP: due azzurri appaiati

Anche i tifosi lo hanno percepito, riconoscendo nei singoli giocatori i protagonisti del successo: Scott McTominay e Kevin De Bruyne si spartiscono il gradimento del pubblico nel sondaggio (ancora attivo) di TuttoNapoli sul migliore in campo di Cagliari-Napoli. Lo scozzese si aggiudica la palma del MVP con il 36,73% delle preferenze, tallonato a brevissima distanza dal belga con il 36,27%, meno di mezzo punto percentuale a separare i due. Questo dato conferma come entrambi abbiano inciso in maniera determinante sull’economia della partita. Alle loro spalle figurano Alessandro Buongiorno (6,41%) e Rasmus Højlund (6,06%), mentre Matteo Politano raccoglie il 5,95% dei consensi e Gutiérrez il 4,69%. Pochi voti per gli altri componenti della rosa: la difesa viene sostanzialmente assolta senza particolari riconoscimenti individuali, con Olivera allo 0,80% e Beukema e Gilmour all’1,14% ciascuno, mentre quasi invisibili nelle preferenze risultano Lobotka (0,23%) e Savic (0,57%). Il dato più significativo del sondaggio resta la sostanziale parità tra McTominay e De Bruyne, a dimostrazione del contributo equivalente di entrambi alla vittoria del Napoli.