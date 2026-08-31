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Napoli frenato dalla condizione? No, i dati dicono tutt’altro: i dettagli
No, il Napoli non ha un problema di condizione. E se ieri è arrivata una sconfitta contro il Como non è stato certamente per una forma fisica scadente. Anzi, a guardare i dati, emerge uno scenario completamente diverso. E cioè che il Napoli ha corso più del Como.
Napoli-Como, i chilometri percorsi parlano chiaro
Come riportato dalla Lega Serie A nel suo consueto match report, il Napoli ha corso in totale 99 km di squadra, oltre 0,5 in più rispetto al Como. Cosa vuol dire? Che il Napoli ha corso di più, ma ha corso male, con poca organizzazione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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