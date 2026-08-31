Vlahovic ritrova il sorriso con Italiano: tripletta nel roboante 6-2 del Besiktas

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Dusan Vlahovic torna a brillare al Besiktas: con Vincenzo Italiano registra la miglior media realizzativa della sua carriera

Dusan Vlahovic ritrova il sorriso sotto la guida di Vincenzo Italiano. L’attaccante serbo ha realizzato una tripletta nel roboante 6-2 del Besiktas contro il Corum, andando a segno al 43’ su rigore, al 59’ e al 66’. Un avvio particolarmente brillante per l’ex Juventus, che con il tecnico ex Bologna sta facendo registrare la migliore media realizzativa della propria carriera. Grazie a questo successo, il Besiktas sale a sei punti dopo tre giornate, portandosi a una sola lunghezza da Genclerbirligi e Galatasaray, entrambe in vetta alla classifica.

Italiano-Besiktas, ma prima c'era il Napoli

Il rendimento del tandem Italiano-Vlahovic assume un significato particolare anche in ottica Napoli. Prima dell’arrivo di Massimiliano Allegri, infatti, Vincenzo Italiano era stato molto vicino alla panchina azzurra ed era uno dei principali candidati scelti dal club per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Alla fine la società ha preferito affidarsi al tecnico livornese, mentre Italiano ha intrapreso la nuova esperienza in Turchia: un’avventura iniziata con risultati positivi e con la rinascita realizzativa del centravanti serbo.