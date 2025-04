Napoli-Empoli con pochi gol? Due dati suggeriscono una gara da 'Under'

Napoli ed Empoli si presentano come due squadre praticamente opposte in questa Serie A 2024/25. Gli azzurri, sotto la guida di Antonio Conte, hanno mostrato una solidità difensiva straordinaria, subendo solo 22 reti finora. Al contrario, l'Empoli di Roberto D'Aversa fatica in fase offensiva, registrando solo 24 gol all'attivo-

Numeri che collocano il sodalizio toscano al secondo posto tra i peggiori attacchi del torneo. Solo il Lecce, con una rete in meno, riesce a fare peggio. Aggiungiamoci che pure l'attacco del Napoli sta facendo una fatica tremendo ed è il sesto del campionato: al Maradona potrebbe finire davvero 'Under'. Questi dati evidenziano le diverse filosofie e strategie delle due squadre, rendendo il confronto ancora più intrigante.