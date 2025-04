Ufficiale Napoli-Empoli, il Maradona è sold-out! Polverizzati gli ultimi biglietti disponibili

vedi letture

Altro giro, altra corsa e altro sold-out. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà nuovamente tutto esaurito in occasione di Napoli-Empoli, match che si disputerà lunedì 14 Aprile alle ore 20:45 e valido per la 32esima giornata di Serie A.

Sono stati letteralmente polverizzati anche gli ultimi biglietti disponibili. Dopo il pari di Bologna che ha lasciato tutto invariato in classifica, i tifosi non faranno dunque mancare ancora una volta il loro sostegno e calore nella prima di sette finali per la squadra di Antonio Conte, ancora pienamente in corsa per il sogno Scudetto.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).