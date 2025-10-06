Napoli imbattuto in casa nel 2025: come gli azzurri solo altri due club in Europa

Il Napoli continua a confermarsi tra le squadre più solide d’Europa quando gioca al Maradona. Con 10 vittorie e 3 pareggi, gli azzurri restano imbattuti in casa nell’anno solare 2025, un dato che li inserisce nell’élite continentale secondo le statistiche di Opta. Nei cinque principali campionati europei, solo Liverpool e Monaco possono vantare lo stesso rendimento, escludendo le neopromosse. Un segnale di forza e maturità per la squadra di Antonio Conte, che ha saputo trasformare il proprio stadio in un fortino.

Gran parte delle certezze del nuovo Napoli nasce infatti tra le mura amiche, dove la squadra mostra compattezza, intensità e una fame costante di vittoria. Al di là dei numeri, ciò che impressiona è la mentalità: il gruppo di Conte entra in campo con la consapevolezza di poter dominare ogni avversario. Il Maradona è tornato a essere un tempio inviolabile, simbolo della rinascita e dell’identità azzurra sotto la guida del tecnico leccese.