Napoli imbattuto: in tutta Europa solo altri 7 club non hanno ancora perso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è ancora imbattuto in questa stagione e appartiene ad una ristretta cerchia d'elite. In tutta Europa sono soltanto otto le squadre che ancora non hanno perso in quest'avvio di annata. Super big, del calibro di Real Madrid, Manchester City, PSG e Barcellona. Ma anche sorprese come Olympique Marsiglia e Lens in Francia. In Italia solo l'Atalanta è imbattuta come il Napoli, ma ha giocato due gare in meno poiché senza coppe europee.