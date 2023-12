Napoli-Inter è la sfida tra chi attacca meglio: più tiri, più gol e più xG. Tutti i dati

L'attesa è alle stelle, Napoli-Inter è una delle sfide più spettacolari che può offrire la nostra Serie A.

L'attesa è alle stelle, Napoli-Inter è una delle sfide più spettacolari che può offrire la nostra Serie A. E lo dicono anche i numeri, visto che stasera al Maradona si affronteranno le due squadre che attaccano meglio, cioè che hanno la maggior produzione offensiva.

A Fuorigrotta si affronteranno le due squadre che in questo campionato hanno effettuato più tiri (233 vs 212), toccato più palloni in area avversaria (414 vs 400), totalizzato più Expected Goals (25.5 vs 25.9) ed infine segnato più reti (26 vs 30).