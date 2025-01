Napoli-Juventus, nessun divieto di trasferta: residenti in Piemonte presenti

Nonostante le notizie circolate in queste ore, anche i tifosi della Juventus residenti in Piemonte potranno seguire la squadra di Thiago Motta nella trasferta di Napoli. Questo è quanto emerso a Radio CRC. Non è stata, infatti, mai decisa una limitazione all’acquisto dei biglietti per il settore ospiti dello stadio “Maradona”.

Così come confermato oggi anche dalla Prefettura di Napoli, che ha recepito e confermato la decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, l’unico obbligo riguarda la sottoscrizione della tessera di fidelizzazione “Juventus F.C.”. Non c’è stato nessun dietrofront nelle ultime ore rispetto alla decisione assunta dal Ministero dell’Interno.

Nel settore ospiti del “Maradona”, dunque, ci saranno circa 2.200 tifosi della Juventus, in parte provenienti dal Piemonte, non essendo stata decisa alcuna limitazione territoriale. La trasferta di Torino del girone di andata fu vietata ai tifosi partenopei a causa di una decisione “punitiva” presa all’ultimo momento per quanto accaduto in occasione del match tra Cagliari-Napoli e non perché Juventus-Napoli fosse stata ritenuta partita a rischio incidenti.