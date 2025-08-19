Ufficiale

Prosegue la preparazione a Castel Volturno: il report della seduta mattutina

Oggi alle 15:48Notizie
di Francesco Carbone

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista della prima giornata di campionato a Sassuolo, in programma sabato 23 agosto alle ore 18:30 al Mapei Stadium. Quest’oggi la squadra si è allenata al mattino agli ordini di Antonio Conte.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Al mattino gli azzurri hanno svolto una prima parte di seduta basata sulla forza. Successivamente conclusioni e lavoro tecnico in campo”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale. 