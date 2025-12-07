Live Napoli-Juventus, pre-partita: Elmas verso la maglia da titolare, ballottaggio in casa Juve

vedi letture

premi F5 per aggiornare o clicca qui per vivere le emozioni di Napoli-Juve su Radio Tutto Napoli

15.00 - Per questa sfida, Luciano Spalletti si affiderà al 3-4-2-1, l'ex tecnico azzurro sembra orientato a lasciare in panchina un titolare, Kephren Thuram, riporta il portale bianconero TuttoJuve.

Tra i pali Di Gregorio. In difesa viste le tante assenze giocheranno Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo sulla destra toccherà ancora Cambiaso, in mezzo spazio a Locatelli e Miretti, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Thuram. Il numero 21 bianconero però appare leggermente in vantaggio. Mentre a sinistra ci sarà McKennie. Sulla trequarti agiranno Conceicao e Yildiz che avranno il compito di innescare David, con Openda e Zhegrova in panchina.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

12.15 - La Juventus è arrivata all’Hotel Parker’s, sul corso Vittorio Emanuele, dopo aver scelto di non pernottare a Napoli, dove stasera affronterà gli azzurri al Maradona. I bianconeri hanno preferito sbarcare in città soltanto nella tarda mattinata, optando per una permanenza più breve e concentrata. Una scelta logistica diversa dal solito, pensata per mantenere la massima tranquillità alla vigilia della sfida. L’arrivo della Juventus ha comunque attirato grande attenzione in zona.

Circa settanta persone, tra tifosi bianconeri e napoletani semplicemente curiosi, si sono radunate all’esterno dell’albergo per assistere all’arrivo della squadra e, soprattutto, per rivedere Luciano Spalletti da avversario per la prima volta. Il tecnico di Certaldo, seduto accanto a Chiellini sul bus della Juventus, è apparso calmo e ha mantenuto un atteggiamento composto.

Luciano Spalletti ha ricevuto due pessime notizie in settimana: hanno rimediato un grave infortunio Vlahovic e Gatti, il tecnico bianconeri deve correre ai ripari. Dunque, 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta, in difesa gli uomini sono contati, tocca a Kalulu, Kelly e Koopmeiners. In cabina di regia ecco Locatelli con Khephren Thuram al suo fianco, larghi a centrocampo Cambiaso e uno tra McKennie e Kostic. Sulla trequarti ci saranno Yildiz e Conceiçao ad agire a supporto della prima punta, dove è ballottaggio David-Openda per rimpiazzare il bomber serbo.

Antonio Conte deve fare i conti con l'ennesimo infortunio: stavolta a finire ai box è Stanislav Lobotka, acutizzando l'emergenza a centrocampo. In porta nel 3-4-2-1 ci va l'eroe di coppa Milinkovic-Savic, dopo il turnover si ricompone il trio di difesa Beukema-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsia destra agirà capitan Di Lorenzo, dall'altro lato è ballottaggio tra Spinazzola e Olivera, quest'ultimo il favorito; in mediana invece accanto a McTominay sono rimaste solo due alternative, Elmas e Vergara, e potrebbe toccare proprio al macedone. In attacco, riecco dal primo minuto Neres e Lang con Hojlund a fare da riferimento centrale.

Se Napoli-Juventus è sempre una delle partite più attese della stagione, quest'anno lo sarà ancor di più: alle ore 20:45 per la prima volta Luciano Spalletti ritornerà allo Stadio Diego Armando Maradona, da avversario e da tecnico bianconero. Dall'altro lato uno che che in bianconero ci è già stato e ci ha vinto, Antonio Conte, ma che ora scorso lavora per portare in alto l'azzurro riuscendoci da subito con uno Scudetto. Una gara alquanto singolare quindi: da oltre 40 anni in Serie A non si sfidavano due allenatori che hanno conquistato entrambi un tricolore con la squadra avversaria. Ambedue le formazioni hanno poi una situazione critica dal punto di vista degli infortuni, aggiungendo una classifica che può ribaltarsi da un momento all'altro... Insomma, Napoli-Juventus sarà un match persino più infuocato del solito.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juve! Vi ricordiamo che potete vivere tutte le emozioni della gara su Radio Tutto Napoli (clicca qui)