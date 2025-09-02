Napoli, mercato da 8 per Tmw: "Ha fatto una cosa che mai avremmo immaginato"

Napoli in vetta per la classifica di Tmw sul mercato delle squadre italiane. Primo posto per gli azzurri, voto 8 per le operazioni del ds Manna che ha completato la rosa rinforzandola come richiesto da Conte: "La regina del mercato è la società di Aurelio De Laurentiis. Colpi mirati, in tutti i reparti, in netto anticipo rispetto a tutte le altre. Milinkovic-Savic in porta, Beukema e Marianucci in difesa, Elmas a centrocampo, Gutierrez e Lang sugli esterni e Lucca in attacco, oltre chiaramente al colpo dell'estate: Kevin De Bruyne, che mai e poi mai ci saremmo aspettati di vedere in Italia.

Poi succede una cosa tanto grave quanto imprevedibile, l'infortunio a Romelu Lukaku. E il Napoli che fa? Prende e acquista Hojlund dal Manchester United. Meglio di così era difficile da fare".