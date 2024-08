Ufficiale Napoli-Modena, 50 biglietti omaggio a partita per gli Over 75: dettagli e procedura

Per Napoli-Modena, gara di Coppa Italia in programma domenica 10 luglio alle 21:15, il club azzurro riserverà alcuni posti, in tribuna centrale inferiore, ai tifosi Over 75. La procedura di rilascio dei tagliandi omaggio è spiegata in questo comunicato ufficiale: "La S.S.C. Napoli S.p.A. comunica di avere istituito una procedura mediante cui, a partire dal 11/03/2024, i tifosi di età pari o superiore ad anni settantacinque, in occasione di ciascuna partita casalinga della prima squadra, valevole per il Campionato Italiano Serie A 2023/2024, possono richiedere l’emissione di un biglietto omaggio (settore Tribuna Centrale Inferiore).

Con riferimento a ciascuna partita, per richiedere l’emissione del biglietto i tifosi interessati dovranno scaricare e compilare un apposito modulo (scaricalo qui), il quale, unitamente a fotocopia fronte/retro del documento d’identità, dovrà essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica over75@sscn.it a partire dalle ore 10:00 del decimo giorno antecedente la partita ed entro e non oltre le ore 18:00 del quinto giorno antecedente la partita.

La SSC Napoli S.p.A. evaderà le richieste pervenute rispettando l’ordine di ricezione delle stesse e nei limiti della effettiva disponibilità (n. 50 biglietti per ciascuna partita)

Si precisa che: a) tutte le richieste di emissione tagliando inviate al di fuori dei termini sopra indicati non potranno essere prese in considerazione; b) il biglietto non potrà in ogni caso essere emesso ove non vi sia esatta corrispondenza tra i dati personali riportati nel modulo e quelli riportati nel documento di identità allegato dal richiedente. Si invitano pertanto i tifosi a controllare attentamente i dati; c) non sarà rilasciata alcuna informazione telefonica in merito allo stato di lavorazione delle richieste di emissione del tagliando.

Il tagliando sarà inviato agli aventi diritto in modalità home ticketing, all'indirizzo di posta elettronica dal quale sia stata inviata la richiesta di emissione. Si consiglia di stampare il biglietto su foglio A4 ed esibirlo agli ingressi unitamente al documento di identità. In alternativa, il biglietto potrà essere esibito anche da smartphone.

I tagliandi emessi sono strettamente personali e non cedibili.

Trovano applicazione:

Il Regolamento d’uso dello Stadio D.A.Maradona, consultabile al seguente link

Il Codice di Condotta adottato dal Club, consultabile al seguente link

Le Condizioni generali utilizzo dei biglietti, consultabili al seguente link

Per info e supporto: over75@sscn.it".