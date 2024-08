Foto Napoli-Modena, già in fila al Maradona a tre ore dal match

Da pochi minuti sono stati aperti gli accessi allo Stadio Maradona per i 32esimi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Modena.

Cresce l'attesa per l'esordio ufficiale del Napoli di Antonio Conte delle ore 21.15. Da pochi minuti sono stati aperti gli accessi allo Stadio Maradona per i 32esimi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Modena. In precedenza già alcune file si erano formate, in particolare nel settore Distinti. Di seguito lo scatto dai nostri inviati.