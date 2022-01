Napoli-Salernitana, chi è stato il migliore in campo? Per gli utenti di TN vince Elmas

Eljif Elmas si aggiudica la palma di migliore in campo contro la Salernitana. Gli utenti di TuttoNapoli.net, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno scelto il macedone che è stato votato come MVP del derby campano. Il classe 1999, autore della serpentina decisiva che ha portato al fallo di Veseli e alla conseguente espulsione e rigore, ha totalizzato il 34.7% dei voti. Al secondo posto troviamo Mertens con il 21%, mentre in terza posizione c’è Juan Jesus con il 10.8%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)