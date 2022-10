Napoli-Sassuolo, nuove scorte di biglietti e parte la vendita per le curve inferiori

Lo stadio Diego Armando Maradona non è ancora sold-out per Napoli-Sassuolo, match in programma sabato 29 ottobre alle 15

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stadio Diego Armando Maradona non è ancora sold-out per Napoli-Sassuolo, match in programma sabato 29 ottobre alle 15. Ieri è partita la vendita dei biglietti che sono stati polverizzati in poche ore. Invece ora su Ticketone sono spuntati nuovi biglietti in vendita. Restano a disposizione gli ultimi tagliandi per Tribuna Nisida e Distinti inferiori, ampia disponibilità per Curva A e Curva B inferiori.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00