Napoli show con Spalletti: non c'è paragone con le prime 12 di Gattuso, il dato

Classifiche a confronto dopo 12 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione, score positivo per le due capoliste: +8 del Napoli, +4 del Milan che pure era primo un anno fa dopo 12 turni. Segue l'Inter, che in virtù del pareggio del derby ha due punti in meno. Saldo negativo per la Roma di Mourinho, così come per la Juventus di Allegri. In positivo spiccano il +8 di Fiorentina e Torino, in negativo il -9 del Sassuolo. Ecco il dato.

Napoli 32 (+8 punti rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 12 giornate)

Milan 32 (+4)

Inter 25 (-2)

Atalanta 22 (+3)

Lazio 21 (+3)

Roma 19 (-5)

Fiorentina 18 (+8)

Juventus 18 (-6)

Bologna 18 (+5)

Hellas Verona 16 (-3)

Empoli 16 (in Serie B)

Torino 14 (+8)

Sassuolo 14 (-9)

Udinese 14 (-1)

Venezia 12 (in Serie B)

Spezia 11 (=)

Genoa 9 (+2)

Sampdoria 9 (-5)

Salernitana 7 (in Serie B)

Cagliari 6 (-7)