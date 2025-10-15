Ndoye, nuovo ribaltone al Nottingham? Postecoglou è già in bilico

Dan Ndoye, fortemente cercato dal Napoli di Conte in estate, alla fine ha scelto la Premier League, ma il suo inizio di stagione al Nottingham Forest si sta rivelando più complicato del previsto, anche a causa delle difficoltà della squadra. L’arrivo di Ange Postecoglou doveva segnare l’inizio di un calcio più offensivo e moderno, ma il cambio di rotta tattico ha reso la difesa estremamente vulnerabile. I risultati parlano chiaro: la sconfitta per 3-2 in casa contro il Midtjylland in Europa League ha scatenato la contestazione dei tifosi, seguita da un altro passo falso contro il Newcastle (0-2).

Nonostante qualche sprazzo di gioco, le falle difensive restano evidenti: il Forest fatica sulle palle inattive, soffre le transizioni e spesso perde l'equilibrio in campo. In questo contesto turbolento, rivela il Daily Mail, il patron Evangelos Marinakis riflette su un nuovo cambio in panchina. Dopo aver già sollevato Nuno Espírito Santo appena tre giornate dopo l'inizio del campionato, l’idea di un altro esonero pesa - anche sul piano economico - ma il malcontento crescente potrebbe spingerlo a intervenire nuovamente.