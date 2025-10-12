Ndoye, quanti ribaltoni al Nottingham: possibile terzo allenatore in due mesi

vedi letture

Dan Ndoye in estate è stato corteggiatissimo dal Napoli di Conte, alla fine ha scelto la Premier ma sta vivendo un'annata difficile soprattutto per le problematiche legate alla sua squadra. Un esempio è l'ultima notizia che arriva dall'Inghilterra. L'avventura di Ange Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest potrebbe già essere finita. Zero vittorie nelle prime sette partite alla guida del club inglese stanno convincendo il vulcanico proprietario, Evangelos Marinakis, a valutare un cambio di rotta.

Secondo il Telegraph in caso di esonero il candidato principale al ruolo è Sean Dyche, reduce dall'esonero all'Everton lo scorso gennaio. Proprio Postecoglou a inizio settembre si era accomodato in panchina al posto di Nuno Espírito Santo. Insomma, possibile terzo allenatore in due mesi per Ndoye.