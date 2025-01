Neres e quel dubbio dal Portogallo che non ha più motivo di esistere

In Portogallo nei giorni scorsi si sono interessati all'impiego e al minutaggio di David Neres con la maglia del Napoli. A Bola ha parlato delle tante panchine del giocatore brasiliano, chiuso - almeno fino a pochi giorni fa - sulle corsie laterali da Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra con pochi spezzoni di partita solo nel finale.

Il quotidiano ricordava come al Benfica il brasiliano avrebbe avuto quest’anno maggiore possibilità di essere protagonista. A Napoli però le cose sono cambiate da qualche settimana, in modo particolare dopo l’infortunio di Kvaratskhelia. Da quel momento in poi, infatti, il brasiliano è diventato titolare del Napoli e anche sabato contro la Fiorentina potrebbe partire dal primo minuto.