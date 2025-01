Conte e il dubbio di formazione con la Fiorentina: ci risiamo

Sta per entrare nel vivo l’attesa per la gara del Napoli contro la Fiorentina in programma sabato allo stadio Franchi di Firenze. Il principale dubbio di formazioni per Antonio Conte è la coppia degli esterni offensivi. Come contro il Venezia, ballottaggio con tra i calciatori coinvolti: Politano, Kvaratskhelia, David Neres.

Grande attesa per le scelte definitive da parte del tecnico del Napoli che ha a disposizione tre calciatori di valore a cui, presente in rosa, si aggiunge anche Ngonge, che però è in uscita e che tra le altre piace al Bologna per il mercato di gennaio.