Nessun divieto per bandiere “con simboli e colori del Napoli”, il messaggio del comitato “Rivogliamo il nostro stadio”

Il comitato “Rivogliamo il nostro stadio” ha emesso un comunicato per quanto riguarda la questione legata al tifo al Maradona: “In questa ultima settimana abbiamo provato, in tutti modi, a favorire un spirito di coesione tra tutte le anime del tifo napoletano. Il nostro comitato è assolutamente favorevole alla linea della legalità e vorrebbe che il regolamento d’uso del San Paolo agevolasse la possibilità di tifosi del Napoli di supportare al meglio la nostra amata squadra, così come succede in tutti gli altri stadi di Italia. Siamo contrari a qualunque forma di sciopero del tifo e a ogni forma di violenza, anche solo verbale. Per la partita con l’Atalanta invitiamo i tifosi a portare le loro bandiere, dato che la società ha comunicato di non avere problemi a farle entrare. Invitiamo anche i tifosi a comunicare via email a sicurezza@sscn.it la loro intenzione di portare allo stadio le proprie bandiere.