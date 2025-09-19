Nessun infortunio, Milinkovic-Savic titolare per scelta tecnica: la rivelazione di Conte

vedi letture

“Milinkovic-Savic titolare? Scelta, non dipende da nessun infortunio“. Così Antonio Conte prima della partita col City. Dunque Meret in panchina ieri per scelta tecnica. Vedremo quale sarà la decisione del tecnico in vista della sfida di lunedì contro il Pisa.

"Il resto è City-Napoli così come probabilmente Conte l'aveva preparata, scegliendo in porta Milinkovic-Savic per affidare a lui i lanci lunghi, provare a colpire in ripartenza, scelta inevitabile lasciare alla squadra di Guardiola il palleggi", si leggeva invece questa mattina sul Corriere della Sera oggi in edicola. Quello del portiere sarà un tema delle prossime settimane. Anche perché Vanja si è comportato molto bene all'Etihad a differenza di quanto accaduto al Franchi quando aveva subito un gol in cui poteva fare decisamente meglio.