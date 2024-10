Niente Pallone d'Oro a Vinicius? Posizione durissima del Real Madrid: "Per noi non esiste più"

“Il Pallone d’Oro da questo momento non esiste più per noi”. Questa la durissima presa di posizione del Real Madrid dopo la notizia che il prestigioso premio non verrà assegnato al brasiliano Vinicius Jr, che in molti davano per vincitore, e finirà invece nelle mani del centrocampista di Manchester City e Spagna Rodri. Lo riferisce Marca spiegando che la tv ufficiale del club ha cancellato la programmazione speciale per seguire il premio.

È stato lo stesso Vinicius a decidere di non partecipare alla serata di gala in programma stasera, con l'appoggio dei suoi compagni di squadra. Il Real Madrid aveva preparato un volo charter che sarebbe decollato intorno alle 15:00 con il capitano, l'allenatore, i membri della dirigenza della squadra e i familiari. Circa 50 persone. Ma tutto si è fermato pochi minuti prima del decollo, quando è stato rivelato in anteprima che Vinicius non sarebbe stato il vincitore.

I 30 finalisti del Pallone d'Oro

Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra)

Hakan Çalhanoğlu (Inter/Turchia)

Dani Carvajal (Real Madrid/Spagna)

Ruben Dias (Manchester City/Portogallo)

Artem Dovbyk (Girona-Roma/Ucraina)

Phil Foden (Manchester City/Inghilterra)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Spagna)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/Germania)

Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra)

Toni Kroos (Real Madrid/Germania)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria)

Emiliano Martinez (Manchester City/Argentina)

Lautaro Martinez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/Francia)

Martin Odegaard (Arsenal/Norvegia)

Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/Spagna)

Cole Palmer (Chelsea/Inghilterra)

Declan Rice (Arsenal/Inghilterra

Rodri (Manchester City/Spagna)

Antonio Rudiger (Real Madrid/Germania)

Bukayo Saka (Arsenal/Inghilterra)

William Saliba (Arsenal/Francia)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay)

Vinicius (Real Madrid/Brasile)

Vitinha (Paris Saint-Germain/Portogallo)

Nico Williams (Athletic Club/Spagna)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Germania)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Svizzera)

Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)