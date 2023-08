Non si sblocca il risultato nel primo tempo: dominio Napoli, ma senza palle gol nitide

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

C'è solo il Napoli in campo al Patini. Non abbiamo i dati, essendo un'amichevole, ma il possesso palla è tutto azzurro. L'Apollon Limassol si limita a difendere, tenta qualche ripartenza, ma senza successo. E senza calciare mai, neanche fuori dallo specchio. I partenopei, schierati col 4-3-3, hanno il predominio territoriale, ma non lo sfruttano.

Nessuna palla gol nitida, al massimo qualche tiro da fuori o appena dentro l'area (Osimhen, Kvaratskhelia, Raspadori, in ordine cronologico), un colpo di testa sul finale di Mathias Olivera, ma null'altro. Scarsa lucidità davanti al portiere da parte degli uomini di Garcia, che sbattono contro il bunker cipriota. E così all'intervallo il punteggio non si sblocca: si chiude sullo 0-0