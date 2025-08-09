Non solo acquisti: con Raspadori l'incasso delle cessioni supera i 130 milioni
Non solo acquisti in casa Napoli: il club conta di incassare più di 132 milioni di euro dalle cessioni. Lo si legge nel focus di Tuttomercatoweb: "Victor Osimhen è stato ceduto al Galatasaray per 75 milioni di euro. Prima dell'addio del nigeriano, nove milioni di euro sono stati incassati per il trasferimento definitivo di Natan al Betis e altri otto per quelli di Elia Caprile al Cagliari. Dai trasferimenti in prestito di Linstrom (Wolfsburg), Cajuste (Ipswich), Ngonge (Torino), Rafa Marin (Villarreal), Folorunsho (Cagliari) e Zerbin (Cremonese) altri 5.5 milioni di euro. Siamo a 97.5 milioni di euro.
Ma non è certo finita qui perché in questa settimana il Napoli ha praticamente definito altre tre cessioni. Tolti i bonus, Giacomo Raspadori passa all'Atletico Madrid per 22 milioni di euro. Altri sette i milioni incassati per il trasferimento di Giovanni Simeone al Torino e circa sei per il passaggio di Alessandro Zanoli al Bologna. Il totale fa 132.5 milioni di euro. In attesa dei botti di fine agosto, più di quanto speso in entrata".
