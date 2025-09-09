Ufficiale Non solo Hojlund: altri 4 sono tornati dalle nazionali, il report di oggi

Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi.

De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo.