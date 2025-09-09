Ufficiale
Non solo Hojlund: altri 4 sono tornati dalle nazionali, il report di oggi
Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi.
De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo.
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
