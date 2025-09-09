Brutte notizie per l’Italia! La Norvegia blinda la differenza reti: 11-1 alla Moldavia

vedi letture

Ieri l’Italia ha battuto Israele 5-4 al termine di una gara folle: dopo l’autogol iniziale di Locatelli, gli Azzurri sono andati sotto due volte ma hanno ribaltato il risultato con Retegui, Politano e Raspadori. Nel finale il pareggio di Israele, prima del gol decisivi segnato da Tonali nei minuti di recupero. Nonostante i 3 punti, per gli azzurri le cattive notizie sono arrivate questa sera da Oslo: la Norvegia ha infatti travolto la Moldavia 11-1, salendo così a +6 su Italia e Israele (con una partita in più) e soprattutto blindando la differenza reti, ora a +21 contro il +5 degli Azzurri.

Per centrare il primo posto, l’Italia deve: fare quattro punti in più della Norvegia; oppure tre in più e superarla a pari punti grazie a una migliore differenza reti.

Norvegia-Moldavia 11-1

(6' Myhre, 11', 36', 43', 52', 83' Haaland, 46' Odegaard, 67, 76', 78', 91 Aasgaard, 74' Ostigard (M))

CLASSIFICA GRUPPO I

Norvegia 15 (5 partite giocate)

Italia 9 (4)

Israele 9 (5)

Estonia 3 (5)

Moldavia 0 (5)