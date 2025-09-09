Non solo Hojlund: tre giocatori sono pronti a prendersi il Napoli

Il portale Sportmediaset fa il punto sui giocatori del Napoli che potrebbero quanto prima diventare protagonisti in campo. Tra questi ci sono molti giocatori arrivati in estate che all'inizio di questo campionato non hanno ancora avuto molto spazio. "A partire da Sam Beukema che subito dopo la sosta avrà la possibilità di fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia del Napoli visto l'infortunio di Amir Rrahmani. Da un infortunio è quasi guarito Miguel Gutierrez che non vede l'ora di poter sfrecciare sulla corsia di sinistra.

Stesso out su cui opera Noa Lang, un altro dei nuovi che sta scalpitando: l'olandese, arrivato dal Psv per 25 milioni, nelle prime partite ha trovato soltanto qualche scampolo finale anche a causa della scelta di Conte di schierare tutti i "Fab 4" (Lobotka, McTominay, De Bruyne e Anguissa) in un modulo che lascia solo le briciole agli esterni d'attacco. Anche Hojlund potrebbe fare il suo esordio in azzurro prima del previsto: il danese ha svolto la preparazione con lo United e sembra pronto a ritagliarsi spazio anche a Napoli".