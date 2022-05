Non solo i gol da fuori area: Fabiàn chiude il campionato con un altro primato

Oltre ad aver chiuso la stagione con il primato di miglior giocatore in Serie A in quanto a gol fuori area, Fabiàn Ruiz ha centrato un altro traguardo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre ad aver chiuso la stagione con il primato di miglior giocatore in Serie A in quanto a gol fuori area, Fabiàn Ruiz ha centrato un altro traguardo. Come riportato dall’account di statistiche Opta Paolo, lo spagnolo è primo per media passaggi riusciti per 90 minuti tra i giocatori con almeno 20 presenze in Serie A.