Fabiàn è un cecchino da fuori area: miglior realizzatore in Serie A, il dato

Fabiàn Ruiz, rimasto in panchina ieri all’ultima stagionale contro lo Spezia, ha chiuso il campionato con un primato.

Fabiàn Ruiz, rimasto in panchina ieri all’ultima stagionale contro lo Spezia, ha chiuso il campionato con un primato. Sei gol da fuori area in Serie A, nessuno come lui in Italia. Lo spagnolo ha fatto meglio di tutti in questa stagione. A riportarlo è l'account di statistiche su Twitter Opta Paolo.