Non solo le sconfitte: c'è un altro dato preoccupante

La squadra capace di rifilare sei gol alla Fiorentina non c'è più. Nelle ultime cinque partite, il Napoli ha segnato appena tre gol. Uno su rigore, quello di Insigne contro la Juventus. Poi Lozano a Bergamo contro l'Atalanta e, infine, Politano col Genoa. Attacco sterile per gli azzurri, un altro dato allarmante dopo quello sulla difesa e sulle troppe sconfitte in trasferta. Numeri che condannano l'operato di Gattuso e, in generale, il lavoro della squadra.