Numeri da record e show in prestito al Getafe: tutto su Greenwood

Si inserisce anche il Napoli per Mason Greenwood. La squadra azzurra è infatti interessata al giocatore inglese. Allo United dal 2018, con 129 partite, 35 gol e 12 assist, il 22enne ha poi salutato in prestito i Red Devils per far tappa in Liga. In Spagna, con la maglia del Getafe, tanta continuità per lui: 36 infatti le partite disputate con 10 gol e da 6 assist. Nella stagione 2019-20 quando aveva diciotto anni segnò 17 gol in stagione con il Manchester United. Numeri da record per un giocatore di grande talento.