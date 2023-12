Occhio ai calci d’angolo: la Juve è la squadra di Serie A ad aver segnato più gol su corner

La Juventus è la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus è la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A (cinque), tra cui tre dei sei più recenti realizzati in casa. Dall’altra parte, il Napoli è una delle tre che non hanno ancora trovato il gol da queste situazioni di gioco (insieme a Bologna ed Empoli). A riferire il dato statistico è Opta.