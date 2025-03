Olivera, la prossima sfida è delicata: non tutti sono sicuri di giocarla

Sarà una partita per uomini forti, fisicamente prestanti, per questo toccherà molto probabilmente ancora a lui, anche se il ct Bielsa ha già annunciato che, per ovvi motivi, sarà costretto a fare diversi cambi rispetto all’ultima partita. Mathias Olivera intanto si ricarica per un’altra sfida con la sua nazionale. La prossima, in programma domani sera, sarà un appuntamento ostico in tutti i sensi.

L’Uruguay dovrà attraversare gran parte dell’America del Sud: dal mare alle Ande, dall’Argentina alla Bolivia, da Montevideo a El Alto percorrendo quasi tremila chilometri per giocare, poi, in uno degli stadi più alti del mondo, il Municipal de Villa Ingenio, 4.150 metri sul livello del mare. Il più alto si trova in Perù, è il Daniel Alcides Carrion a Cerro del Pasco, 4.378 metri. Distanza minima, difficoltà massima. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.