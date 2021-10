"Ora non vi garba che tengo la palla?", scintille tra Spalletti e Juric nel recupero

Scintille tra le panchine nel finale di Napoli-Torino nel match vinto 1-0 dagli azzurri. Durante i minuti di recupero Ospina rinvia con calma la palla e Juric si lamenta per l'eccessiva perdita di tempo. Pronta la replica al collega del tecnico del Napoli Luciano Spalletti: "Ora non vi garba che tengo la palla?". Il Torino infatti prima del gol di Osimhen aveva tardato in varie circostanze la ripresa del gioco. In partiolar modo sua una rimessa laterale la palla era stata lanciata distante dalle mani di Mario Rui, che aveva vivacemente protestato.