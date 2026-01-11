Osimhen è on fire: da quando ha lasciato Napoli ha segnato già 63 gol!

vedi letture

Victor Osimhen è stato il grande trascinatore della Nigeria che ieri ha staccato il pass per le semifinali di Coppa d'Africa battendo 2-0 l'Algeria. Contro una delle grandi favorite per la vittoria finale, il centravanti nigeriano ha prima sbloccato il match con un imperioso stacco di testa su un cross proveniente dalla trequarti e poi ha servito su un piatto d'argento ad Adams il pallone del raddoppio. "Sono molto felice per questa vittoria e per la prestazione della squadra. Abbiamo giocato molto bene. Sapevamo che era importante fare pressing per metterli in difficoltà e abbiamo sfruttato i loro errori", ha dichiarato ieri al termine del match il centravanti di Lagos che con questo gol sale a quota quattro nella classifica marcatori. Dietro solo al marocchino Brahim Diaz. Osimhen a Marrakech ha confermato una volta di più le sue straordinarie doti di realizzatore, uno dei migliori numeri 9 al mondo dell'ultimo lustro. Un centravanti che in quattro stagioni in quel di Napoli è cresciuto in maniera esponenziale, che a suon di gol ha trascinato i partenopei alla conquista del terzo Scudetto della loro storia e poi non s'è fermato. Anzi, da quando è andato via segna anche di più...

Osimhen ha lasciato il Napoli il 4 settembre 2024 per trasferirsi al Galatasaray. Nella scorsa stagione con 26 reti in 30 partite ha determinato il dominio del Galatasaray nel campionato turco. Determinante il suo apporto anche in Coppa di Turchia, cinque gol in quattro partite per mettere in bacheca anche questo trofeo. Per convincere definitivamente il Galatasaray a mettere a segno il colpo più costoso della sua storia: 75 milioni di euro più altri 2 di bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita per riscattarlo dal Napoli. Trentasette i gol realizzati nella 41 partite disputate nella passata stagione, quest'anno siamo a dodici gol in sedici gare. A queste vanno aggiunte le quattordici reti realizzate con la maglia della Nigeria da settembre 2024 in poi: il totale fa 63 gol solo da quando ha lasciato Napoli. Numeri da capogiro, cifre che confermano come Osimhen segni con impressionante regolarità a tutte le latitudini. Con qualsiasi maglia. A scriverlo è TMW.