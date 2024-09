Foto Osimhen fa ancora discutere sui social: bacio alla maglia del Galatasaray

Primi gol e prima doppietta per Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray. Dopo aver contribuito con ben quattro assist nelle sue prime tre partite, l’attaccante di proprietà del Napoli ha segnato due gol in pochi minuti contro il Kasimpasa, nella sfida valida per la settima giornata di SuperLig e terminata sul risultato di 3-3.

Il centravanti nigeriano ha esultato per le sue prime marcature con i turchi baciando una maglietta del Galatasaray con la scritta “Finally” (finalmente, ndr). Un gesto che sta facendo parecchio discutere sui social, tanti tifosi azzurri non hanno infatti apprezzato.