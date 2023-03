Osimhen, Kim e Kvara sono il segnale definitivo: va cambiata norma su extracomunitari

Così scrive Tuttomercatoweb analizzando la rivoluzionaria situazione in casa Napoli che ha saputo pescare in mercati poco battuti.

Osimhen, Kim e Kvaratskhelia sono il segnale definitivo: cosa aspetta il calcio italiano a cambiare la norma sugli extracomunitari? Così scrive Tuttomercatoweb analizzando la rivoluzionaria situazione in casa Napoli che ha saputo pescare in mercati poco battuti.

"Anche perché basta guardare il Napoli per capirlo. Per capire che in questo momento aprire le frontiere, cambiare la legge sugli extracomunitari, andrebbe ad accrescere tutto il movimento. Victor Osimhen è nigeriano, extracomunitario. Kvicha Kvaratskhelia è georgiano, extracomunitario. Kim Min-Jae è sudcoreano, extracomunitario. Quanti, degli scout capaci come quelli azzurri, per esempio, col team guidato da Maurizio Micheli, ne avrebbero potuti prendere, allargando un po' le maglie di un mercato che è causa del suo male?

E' questa la stortura del nostro movimento, di una norma che deve finire presto sui tavoli dei Consigli Federali. Perché le società lo pensano all'unisono ma è una battaglia che fatica a esser portata inspiegabilmente avanti. Perché questi giocatori, e l'esempio del Napoli è realmente sotto gli occhi di tutti, non fa altro che accrescere il nostro movimento e in un'ottica prospettica, a lungo termine, non può che portare benefici a tutti. Anche a quei ragazzi italiani che per adesso dovrebbero giocare ma che invece, a conti fatti, non lo fanno comunque. Perché in fondo i club potrebbero schierare undici olandesi e avere in panchina altrettanti francesi. Ma vallo a spiegare a chi chiude le porte agli extracomunitari.