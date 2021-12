Osimhen salta la Coppa d'Africa: cosa cambia e quando torna in campo col Napoli

Ottime notizie per il Napoli, Victor Osimhen salterà la Coppa d'Africa. Questo vuol dire che al rientro in Italia l'attaccante non partirà più. Bisogna aspettare un tampone negativo, al rientro farà la tac di controllo, in caso di ok del prof Tartaro Osimhen potrebbe subito tornare in campo, quando dipenderà dal suo ritorno. Con la Juve sarà impossibile, lievi speranze per la Samp il 9 gennaio, altrimenti il 12 con la Fiorentina in Coppa Italia oppure il 16 gennaio a Bologna.