Pari 2-2 tra Corea e Costa Rica: 90' in campo per Kim Min-Jae

Finisce 2-2 l'amichevole tra Corea del Sud e Costa Rica, giocata quest'oggi a partire dalle 13 e che vedeva protagonista il difensore del Napoli Kim Min-jae, rimasto in campo per tutta la durata della partita. La squadra di Bento è passata in vantaggio al 28' con Hee-Chan Hwang, per poi subire la rimonta ospite con Bennette, a segno al 41' e al 64'. Pareggio arrivato in extremis all'86' con Son, autore di una punizione splendida.