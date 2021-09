Parola alla difesa: i gol di Rrahmani e Koulibaly tra record personali e non solo

Con la vittoria sul campo dell'Udinese (0-4) nel posticipo della 4^ giornata di Serie A, il Napoli si è guadagnato la testa solitaria della classifica a punteggio pieno. Una prova di forza testimoniata anche dai numeri della difesa. Il Napoli ha infatti segnato due gol con i suoi difensori centrali, Amir Rrahmani e Kalidou Koulibaly: secondo i dati Opta, era da febbraio 2020 che la formazione partenopea non segnava due reti con due difensori nella stessa partita (vittoria per 2-1 contro il Torino in quell'occasione con gol di Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo). Inoltre, Koulibaly ha trovato il gol in due match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie A.