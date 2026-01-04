Pedro Pedro Pè: i tifosi azzurri inneggiano allo spagnolo al suo ingresso in campo
Nei minuti finali la Lazio in dieci effettua un ultimo cambio: esce all'87' il capitano Zaccagni ed entra Pedro nel ruolo di falso nove. All'ingresso in campo dello spagnolo, che con un doppietta all'Inter nella penultima giornata di campionato di fatto consegno lo scudetto al Napoli, parte il coro dei tifosi azzurri presenti nel settore ospiti: "Pedro Pedro Pé".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Hellas Verona
