"Perché gioca se deve andare via?", i tifosi del Napoli divisi sui social per Milik

I tifosi del Napoli, sui social, si interrogano sul perché Arek Milik giochi ancora anche se è in partenza. Una domanda retorica, in realtà: il polacco è un tesserato del Napoli e fino a che lo sarà meriterà le attenzioni di Gattuso. Il dubbio nasce dall'ultima deludente prestazione, quella di Bologna, in cui Milik ha fatto poco per essere apprezzato e infatti è stato sostituito dopo un'ora di gioco.