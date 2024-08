Pessimo inizio per l'Ipswich: eliminato dalla Coppa di Lega, un'ora per Cajuste

Dopo la storica promozione in Premier League, l’Ipswich Town non ha iniziato bene la nuova stagione. La squadra allenata da McKenna, infatti, dopo le due sconfitte nelle prime due giornate in Premier League contro Liverpool e Manchester City, è stata eliminata dalla Carabao Cup dal Wimbledon, una squadra di quarta serie inglese.

L'eliminazione è arrivata dopo i calci di rigore e dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Decisivo l’errore dagli 11 metri di Hutchinson, uno degli eroi della passata stagione: con un suo gol (oltre a quello di Burns) l’Ipswich aveva centrato la promozione battendo 2-0 l’Huddersfield nell’ultima giornata di Championship. In campo per l'Ipswich per un'ora Jens Cajuste, arrivato in prestito dal Napoli che sarà riscattato solo in caso di salvezza.