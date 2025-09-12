Pioli contro il Napoli, Conte contro la Fiorentina: ecco i precedenti
Il prossimo match tra Napoli e Fiorentina al Franchi non sarà solo una sfida tra due squadre ambiziose, ma anche un duello tra due tecnici di grande esperienza: Antonio Conte e Stefano Pioli. Le loro storie e i loro precedenti in campo sono ricchi di spunti interessanti, con numeri che parlano chiaro, messi in evidenza da Footstats.
I precedenti tra le due squadre sono a favore del Napoli e di Conte. Nelle 29 sfide tra le squadre di Pioli e il Napoli, i partenopei hanno ottenuto 11 vittorie contro le 10 di Pioli, con un leggero vantaggio anche nel computo dei gol (35 a 33). Ancora più netti i numeri di Conte contro la Fiorentina: in 13 partite, il tecnico ha conquistato ben 8 vittorie, contro le sole 2 dei viola, e 3 pareggi. I suoi team hanno segnato 24 gol, subendone solo 12.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
